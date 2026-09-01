DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Scout24-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,49 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Scout24-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 298,597 Scout24-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Scout24-Papiers auf 79,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 828,01 EUR wert. Damit wäre die Investition 138,28 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Scout24 belief sich zuletzt auf 5,48 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Scout24-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at