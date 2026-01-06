Scout24 Aktie

Scout24-Anlage im Blick 06.01.2026 10:03:44

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Scout24-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Scout24-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Scout24-Anteile bei 48,39 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Scout24-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,665 Scout24-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (86,10 EUR), wäre das Investment nun 1 779,29 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,93 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 6,09 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der Erstkurs der Scout24-Aktie lag beim Börsengang bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Scout24

