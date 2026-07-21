DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Scout24-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Scout24-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,50 EUR. Bei einem Scout24-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,067 Scout24-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 72,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 176,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,76 Prozent.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,06 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at