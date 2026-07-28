Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Performance unter der Lupe
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28.07.2026 10:03:44
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Scout24-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,64 EUR wert. Bei einem Scout24-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,396 Scout24-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,08 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Anteils am 27.07.2026 auf 71,70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,08 Prozent zugenommen.
Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,78 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Scout24-Anteils bei 30,75 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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