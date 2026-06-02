DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scout24-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Anteile betrug an diesem Tag 64,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, befänden sich nun 15,394 Scout24-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 74,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 146,09 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 146,09 EUR entspricht einer Performance von +14,61 Prozent.

Scout24 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,05 Mrd. Euro gelistet. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Scout24-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at