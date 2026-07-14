DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Scout24-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Anteile betrug an diesem Tag 121,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, befänden sich nun 8,210 Scout24-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 607,96 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 13.07.2026 auf 74,05 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,20 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Scout24 betrug jüngst 5,11 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Den ersten Handelstag begann das Scout24-Papier bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at