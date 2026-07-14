Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 14.07.2026 10:03:55

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Scout24-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Anteile betrug an diesem Tag 121,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, befänden sich nun 8,210 Scout24-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 607,96 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 13.07.2026 auf 74,05 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,20 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Scout24 betrug jüngst 5,11 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Den ersten Handelstag begann das Scout24-Papier bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Scout24

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

mehr Analysen
08.07.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scout24 71,40 -3,12% Scout24

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen