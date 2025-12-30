Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Lohnendes Scout24-Investment? 30.12.2025 10:03:41

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Scout24-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Scout24-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Scout24-Aktie an diesem Tag bei 85,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,751 Scout24-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 002,94 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 29.12.2025 auf 85,35 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 0,29 Prozent vermehrt.

Scout24 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,20 Mrd. Euro gelistet. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA statt. Das Scout24-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Scout24

