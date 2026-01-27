DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 92,15 EUR. Bei einem Scout24-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,852 Scout24-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (85,65 EUR), wäre die Investition nun 929,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,05 Prozent.

Am Markt war Scout24 jüngst 6,17 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Scout24-Papier bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at