Profitabler Scout24-Einstieg? 09.12.2025 10:03:51

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Scout24-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Scout24-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,28 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 19,501 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 686,82 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 08.12.2025 auf 86,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,68 Prozent.

Insgesamt war Scout24 zuletzt 6,34 Mrd. Euro wert. Das Scout24-IPO fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Die Scout24-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Scout24

