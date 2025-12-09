Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Profitabler Scout24-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Scout24-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,28 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 19,501 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 686,82 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 08.12.2025 auf 86,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,68 Prozent.
Insgesamt war Scout24 zuletzt 6,34 Mrd. Euro wert. Das Scout24-IPO fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Die Scout24-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Scout24
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
08.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, buy (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, Kauf (EQS Group)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)