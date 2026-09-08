Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Investition
|
08.09.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 08.09.2025 wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Scout24-Aktie bei 111,20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 0,899 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,81 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 67,81 EUR entspricht einer negativen Performance von 32,19 Prozent.
Scout24 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,19 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Scout24-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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