Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Performance
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16.06.2026 10:03:56
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr angefallen
Scout24-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117,10 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Scout24-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,854 Scout24-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,63 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Anteils am 15.06.2026 auf 76,85 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,37 Prozent eingebüßt.
Scout24 wurde am Markt mit 5,20 Mrd. Euro bewertet. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Papiers auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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