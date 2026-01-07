DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Siemens-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens-Aktie an diesem Tag 75,80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,319 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Siemens-Anteile wären am 06.01.2026 326,57 EUR wert, da der Schlussstand 247,55 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 226,57 Prozent gleich.

Siemens wurde am Markt mit 190,85 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at