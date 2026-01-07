Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lohnende Siemens-Anlage?
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens-Aktie an diesem Tag 75,80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,319 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Siemens-Anteile wären am 06.01.2026 326,57 EUR wert, da der Schlussstand 247,55 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 226,57 Prozent gleich.
Siemens wurde am Markt mit 190,85 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Analysen zu Siemens AG
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|252,55
|1,51%