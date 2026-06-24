Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Langfristige Performance
|
24.06.2026 10:03:49
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Siemens-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, befänden sich nun 1,225 Siemens-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 333,64 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 23.06.2026 auf 272,25 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 233,64 Prozent angezogen.
Siemens war somit zuletzt am Markt 212,67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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