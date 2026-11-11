Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Investmentbeispiel
|
11.11.2026 10:03:54
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Siemens-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Siemens-Papiers betrug an diesem Tag 97,49 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Siemens-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,572 Siemens-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 271,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 853,32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 178,53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Siemens belief sich zuletzt auf 206,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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