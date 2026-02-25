Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Siemens-Investment im Blick 25.02.2026 10:04:07

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Siemens gewesen.

Am 25.02.2021 wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 130,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,682 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (239,50 EUR), wäre die Investition nun 1 839,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,98 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Siemens eine Börsenbewertung in Höhe von 187,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

