Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Frühe Investition 15.07.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Siemens eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Siemens-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 130,24 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,768 Siemens-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 209,54 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 14.07.2026 auf 272,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 109,54 Prozent mehr wert.

Siemens markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 207,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

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