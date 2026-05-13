Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lohnende Siemens-Investition?
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13.05.2026 10:04:04
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Siemens-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 150,10 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, befänden sich nun 0,666 Siemens-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 264,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,28 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 76,28 Prozent vermehrt.
Siemens markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 204,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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