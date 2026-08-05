Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Lukrativer Siemens-Einstieg? 05.08.2026 10:03:52

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Siemens-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Siemens-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 148,84 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,672 Siemens-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 193,13 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 04.08.2026 auf 287,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,13 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 217,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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