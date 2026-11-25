Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lukratives Siemens-Investment?
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25.11.2026 10:03:42
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Siemens-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Siemens-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 150,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,629 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Siemens-Papiere wären am 24.11.2026 1 687,99 EUR wert, da der Schlussstand 254,65 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 68,80 Prozent.
Zuletzt verbuchte Siemens einen Börsenwert von 202,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Joerg Koch/Getty Images
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