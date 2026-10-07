DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 137,76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,726 Siemens-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 279,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,53 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,53 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Siemens zuletzt 209,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at