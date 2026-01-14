Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Anlage im Blick
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Siemens-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 193,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Siemens-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,156 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 349,51 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 13.01.2026 auf 261,75 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 34,95 Prozent.
Insgesamt war Siemens zuletzt 201,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Joerg Koch/Getty Images
