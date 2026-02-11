Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lukrativer Siemens-Einstieg?
|
11.02.2026 10:04:06
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Siemens-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Siemens-Anteile an diesem Tag 214,90 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Siemens-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,533 Siemens-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 12 010,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 258,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,10 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 199,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
