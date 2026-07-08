Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Rentable Siemens-Anlage?
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08.07.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Siemens-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 142,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 70,116 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Siemens-Aktien wären am 07.07.2026 18 903,38 EUR wert, da der Schlussstand 269,60 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 89,03 Prozent.
Der Börsenwert von Siemens belief sich zuletzt auf 214,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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