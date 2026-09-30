DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Siemens-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 135,66 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hat, hat nun 73,714 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 282,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 20 787,26 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 107,87 Prozent erhöht.

Siemens markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 212,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at