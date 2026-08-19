Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Langfristige Investition
|
19.08.2026 10:03:37
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Siemens-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens-Anteile bei 96,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,674 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 28 593,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 275,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185,93 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 215,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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