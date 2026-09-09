DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Siemens-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Siemens-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Siemens-Aktie bei 143,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, hätte er nun 69,764 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 010,74 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 08.09.2026 auf 272,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,11 Prozent zugenommen.

Siemens wurde jüngst mit einem Börsenwert von 206,12 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at