Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Langfristige Investition
|
20.05.2026 10:04:25
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Siemens-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 134,86 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Siemens-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,415 Siemens-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.05.2026 1 904,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 256,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,42 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Siemens eine Börsenbewertung in Höhe von 198,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com
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