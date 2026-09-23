Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lohnende Siemens-Anlage?
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23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Siemens-Aktie betrug an diesem Tag 229,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,367 Siemens-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 273,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 195,85 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 19,59 Prozent.
Siemens wurde am Markt mit 208,48 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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