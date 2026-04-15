Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Lukrative Siemens-Anlage? 15.04.2026 10:04:18

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Siemens-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Siemens-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Siemens-Papier bei 146,16 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 68,418 Siemens-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 232,21 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 14.04.2026 auf 237,25 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 62,32 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 174,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com

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