Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lukrative Siemens-Anlage?
|
15.04.2026 10:04:18
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Siemens-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Siemens-Papier bei 146,16 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 68,418 Siemens-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 232,21 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 14.04.2026 auf 237,25 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 62,32 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 174,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)