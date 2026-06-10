DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Siemens-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 158,14 EUR wert. Bei einem Siemens-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,324 Siemens-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 671,30 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 09.06.2026 auf 264,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,13 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Siemens eine Börsenbewertung in Höhe von 204,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at