Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Anlage im Blick
|
25.03.2026 10:04:44
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient
Die Siemens-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 135,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 73,823 Siemens-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 443,67 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 24.03.2026 auf 209,20 EUR belief. Mit einer Performance von +54,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Siemens zuletzt 159,47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:27
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
09:30
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:30
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:30
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
24.03.26
|Schwacher Handel: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|211,30
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.