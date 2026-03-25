DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Siemens-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Siemens-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 135,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 73,823 Siemens-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 443,67 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 24.03.2026 auf 209,20 EUR belief. Mit einer Performance von +54,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Siemens zuletzt 159,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at