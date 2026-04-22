Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Langfristige Anlage 22.04.2026 10:03:49

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Siemens-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 142,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,702 Siemens-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 169,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 241,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,59 Prozent vermehrt.

Siemens war somit zuletzt am Markt 184,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com

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