Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Siemens-Performance im Blick 03.06.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Siemens-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens-Anteile bei 214,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Siemens-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,467 Siemens-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 278,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,20 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,20 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 207,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten