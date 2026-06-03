Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Performance im Blick
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03.06.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens-Anteile bei 214,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Siemens-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,467 Siemens-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 278,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,20 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,20 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 207,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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