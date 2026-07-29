Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Lohnendes Siemens-Investment? 29.07.2026 10:03:44

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.07.2025 wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 227,05 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hat, hat nun 44,043 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 271,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 968,73 EUR wert. Mit einer Performance von +19,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Siemens eine Marktkapitalisierung von 207,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

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