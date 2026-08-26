Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Lohnende Siemens Energy-Investition?
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26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Siemens Energy-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,92 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 773,994 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 118 235,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 152,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 082,35 Prozent gesteigert.
Siemens Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 127,22 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Energy-Aktie bei 22,01 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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