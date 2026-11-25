Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Siemens Energy gewesen.

Am 25.11.2021 wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Siemens Energy-Aktie bei 24,51 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,080 Siemens Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 117,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 480,95 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 380,95 Prozent.

Siemens Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 106,76 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Siemens Energy-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at