DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91,04 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,098 Siemens Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 173,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 158,14 EUR belief. Mit einer Performance von +73,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Siemens Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 130,56 Mrd. Euro. Die Siemens Energy-Aktie ging am 28.09.2020 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Siemens Energy-Aktie lag beim Börsengang bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at