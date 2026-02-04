DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Siemens Energy-Aktie bei 54,12 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,848 Siemens Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie auf 154,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286,22 EUR wert. Mit einer Performance von +186,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Siemens Energy eine Marktkapitalisierung von 126,55 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at