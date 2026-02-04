Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Siemens Energy-Performance im Blick 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Siemens Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Siemens Energy-Aktie bei 54,12 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,848 Siemens Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie auf 154,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286,22 EUR wert. Mit einer Performance von +186,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Siemens Energy eine Marktkapitalisierung von 126,55 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
02.02.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 147,55 -0,77% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen