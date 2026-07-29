DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,311 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 730,61 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 28.07.2026 auf 137,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 773,06 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Siemens Energy betrug jüngst 126,92 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag des Siemens Energy-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at