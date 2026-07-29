Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 29.07.2026 10:03:44

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,311 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 730,61 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 28.07.2026 auf 137,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 773,06 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Siemens Energy betrug jüngst 126,92 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag des Siemens Energy-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten