Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Frühes Investment
|
12.11.2025 10:03:49
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Siemens Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Siemens Energy-Aktie bei 38,95 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,674 Siemens Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers auf 107,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 759,95 EUR wert. Mit einer Performance von +175,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Siemens Energy eine Marktkapitalisierung von 91,31 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Siemens Energy-Aktie belief sich damals auf 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
