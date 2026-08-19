Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Frühe Investition
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19.08.2026 10:03:37
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.08.2025 wurde das Siemens Energy-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94,48 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 10,584 Siemens Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Siemens Energy-Aktien wären am 18.08.2026 1 632,94 EUR wert, da der Schlussstand 154,28 EUR betrug. Damit wäre die Investition 63,29 Prozent mehr wert.
Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 139,25 Mrd. Euro wert. Die Siemens Energy-Aktie wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Siemens Energy-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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