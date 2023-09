DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Siemens Energy abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.09.2022 wurde die Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,15 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 823,045 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.09.2023 auf 12,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 329,22 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,29 Prozent.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 9,97 Mrd. Euro wert. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers lag beim Börsengang bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at