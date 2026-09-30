Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Siemens Energy-Anlage? 30.09.2026 10:03:37

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.09.2021 wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 23,23 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,048 Siemens Energy-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 145,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 277,23 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 6 277,23 EUR, was einer positiven Performance von 527,72 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Siemens Energy betrug jüngst 120,50 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 142,94 -1,98% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:49 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen