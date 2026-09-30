Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Lukrative Siemens Energy-Anlage?
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30.09.2026 10:03:37
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 30.09.2021 wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 23,23 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,048 Siemens Energy-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 145,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 277,23 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 6 277,23 EUR, was einer positiven Performance von 527,72 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Siemens Energy betrug jüngst 120,50 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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