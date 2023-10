DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Siemens Energy-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 11,36 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Siemens Energy-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,807 Siemens Energy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.10.2023 auf 11,61 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,25 Prozent.

Der Siemens Energy-Wert an der Börse wurde auf 9,24 Mrd. Euro beziffert. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Siemens Energy-Anteils lag damals bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at