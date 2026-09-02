DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siemens Energy-Aktien gewesen.

Am 02.09.2021 wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens Energy-Aktie an diesem Tag 25,19 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 3,970 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 141,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 560,06 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +460,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy belief sich zuletzt auf 121,61 Mrd. Euro. Siemens Energy-Papiere wurden am 28.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Energy-Papiers lag damals bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at