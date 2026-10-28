Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Siemens Energy-Anlage 28.10.2026 10:03:56

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Siemens Energy-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Siemens Energy-Papier an diesem Tag bei 25,23 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 396,354 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers auf 128,58 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50 963,14 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 50 963,14 EUR, was einer positiven Performance von 409,63 Prozent entspricht.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 108,55 Mrd. Euro. Die Siemens Energy-Aktie wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Energy-Aktie bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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