Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Rentables Siemens Energy-Investment?
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 07.01.2025 wurde die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers betrug an diesem Tag 53,70 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hat, hat nun 186,220 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 705,77 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Anteils am 06.01.2026 auf 127,30 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 137,06 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy belief sich zuletzt auf 109,10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Siemens Energy-Aktie lag beim Börsengang bei 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AG
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
