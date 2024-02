DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Siemens Healthineers-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,79 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213,744 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 392,54 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 21.02.2024 auf 53,30 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,93 Prozent gesteigert.

Der Siemens Healthineers-Wert an der Börse wurde auf 61,28 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Siemens Healthineers-Anteilsschein bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at