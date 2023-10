DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen

Am 26.10.2022 wurde das Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Siemens Healthineers-Anteile an diesem Tag bei 47,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,254 Siemens Healthineers-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.10.2023 auf 47,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 016,58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,66 Prozent angezogen.

Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,32 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Siemens Healthineers-Papiers fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at