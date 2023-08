DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Siemens Healthineers abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Siemens Healthineers-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hat, hat nun 243,902 Anteile im Depot. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Anteile wären am 09.08.2023 11 731,71 EUR wert, da der Schlussstand 48,10 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 53,89 Mrd. Euro. Siemens Healthineers-Anteile wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers auf 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

